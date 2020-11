Instalada em local aberto e sem aglomeração, unidade de atendimento na Praça Zé Garoto é responsável, desde sexta-feira (27), pela realização de testes rápidos Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Após perder o paladar e o olfato, Issyla Oliveira Capela, de 29 anos, foi com o marido e os três filhos fazer o teste rápido da Covid-19 no posto de atendimento montado esta semana, na Praça Zé Garoto, por onde também passaram outras 450 pessoas em um único dia. O novo posto atendeu também no final de semana, das 8h às 17h. "O atendimento foi bom e rápido. O resultado deu negativo, mas fui orientada pela equipe do local a procurar um médico no Centro de Triagem ou em uma unidade de saúde", explicou a moradora do bairro Santa Catarina.

Com uma estrutura ampla e instalada em local aberto e sem aglomeração, a unidade de atendimento é responsável, desde a última sexta-feira (27), pela realização de testes rápidos, desafogando, assim, o Centro de Triagem ao Coronavírus, ao lado da praça, que passa a realizar somente os testes de sorologia e swab e atendimento médico.

O prefeito José Luiz Nanci fiscalizou o funcionamento do posto, conversou com as pessoas que aguardavam para fazer o teste rápido e explicou um pouco mais sobre a doença. “A testagem nos ajuda a promover um direcionamento ainda melhor das ações. Desde o início da pandemia estamos promovendo os testes em 13 postos de atendimento”, ressalta.

A Secretaria de Saúde está concluindo as obras para construção de uma rampa que levará pacientes contaminados pelo coronavírus até o segundo andar do Hospital de Retaguarda Gonçalense (antigo Menino Deus), onde serão abertos mais 50 leitos de Enfermaria para a Covid-19. A Prefeitura também finaliza obras no Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, mais conhecido como Hospital das Freiras, em Lagoinha, para receber mais 20 leitos entre Enfermaria e CTI.

Locais que fazem o teste rápido da Covid na cidade de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h: PAM Coelho, PAM Neves; PAM Alcântara; Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho; Clínica da Criança (0 a 12 anos); Polo Sanitário Rio do Ouro; Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, na Zé Garoto; Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina; Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa; e o Polo Sanitário Hélio Cruz, no Alcântara.

Outra unidade que realiza esse exame é a Clínica Municipal Gonçalense Mutondo, de segunda a sexta, das 8h às 22h, e sábado das 8h às 15h. O Centro de Triagem ao Coronavírus atende todos os dias das 8h às 18h e o Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças funciona diariamente em sistema de plantão 24h.