Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Vai até amanhã (sexta, 4/12) a ação dos shoppings gonçalenses administrados pela Aliansce Sonae que promete tornar mais feliz o Natal de crianças em situação de vulnerabilidade social na cidade. O São Gonçalo Shopping e o Pátio Alcântara estão arrecadando brinquedos em bom estado para serem encaminhados a comunidades próximas.

No Pátio Alcântara, as doações podem ser entregues na Recepção (4º piso), durante o horário de atendimento, que é de segunda a sexta, das 9h às 18h. Os itens serão levados para a instituição Craques do Amanhã. Já no SG Shopping, os brinquedos podem ser depositados na caixa coletora da campanha, localizada no 2º piso. As doações irão beneficiar a Creche Mães Trabalhadoras, em Ipiíba.

“Devido à pandemia, os brinquedos arrecadados serão higienizados antes de serem entregues, zelando pela segurança dos nossos colaboradores e, claro, dos pequeninos”, afirma a responsável pelo Marketing da Aliansce Sonae, Ana Paula Niemeyer.

Onde doar:

Pátio Alcântara = Praça Carlos Gianelli s/nº (Tel.: 2602-3950) - de segunda a sábado, das 9h às 21h

São Gonçalo Shopping = Av. São Gonçalo nº 100 (Rodovia Niterói-Manilha km 8,5), bairro Boa Vista (Tel.: 3514-3850) – de segunda a sábado, das 10h às 22h / domingos e feriados, das 13h às 21h