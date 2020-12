Ganhadora do Prêmio Ubuntu 2019 na categoria Artista Multilinguagem por sua multiplicidade artística, a gonçalense também foi indicada ao Prêmio Cidadania Cultural do Flisgo e finalista do concurso Draftmood, da rádio Mood FM Divulgação / Auri Mota

Por Irma Lasmar

Publicado 07/12/2020 10:00 | Atualizado 07/12/2020 15:31

SÃO GONÇALO - Depois de viralizar na internet com a música 80 tiros, uma versão moderna e cheia de estilo de Cálice, de Chico Buarque - o qual aliás compartilhou a publicação -, a cantora e compositora gonçalense Ella Fernandes lançou Barbie de rua e o clipe de Vai ficar tudo bem, este último pelo canal de TV Trace Brazuca, criado no Brasil pelo grupo francês Trace para divulgar a cultura afro-urbana e transmitido pela Vivo Play e aplicativo Now, da Claro. Ambos os hits já podem ser conferidos pelo YouTube da artista, que equilibra sua voz doce e melodiosa com as composições fortes e o visual cheio de estilo.

= Assista a 80 tiros clicando AQUI

"Atribuo o sucesso de 80 tiros à dor da mensagem. É uma bela música, mas triste e necessária. Queremos o fim do genocídio da população negra brasileira", dispara ela, que se inspirou no assassinato de Evaldo Rosa dos Santos, que teve o carro alvejado oitenta vezes por militares do Exército em abril do ano passado no Rio. Não só Chico aprovou indiretamente a releitura de seu clássico sucesso na letra e voz de Ella ao repostá-la nas suas próprias páginas, como outras estrelas interagem com a jovem nas redes sociais - entre elas o casal Lázaro Ramos e Taís Araújo e o ator Rafael Zulu - reconhecendo a militância e o talento da jovem do bairro Brasilândia.

= Assista a Vai ficar tudo bem clicando AQUI

Gabriella do Nascimento Fernandes começou a cantar em 2009, em igreja evangélica, mas profissionalmente se dedica à carreira há dois anos. "Já existem muitos artistas potentes nas periferias, mas com a internet tenho a oportunidade de mostrar que é possível ser mulher, preta, periférica e multiartista, e isso faz com que as pessoas gostem de mim e do meu trabalho e valorizem a arte independente", diz a cantora, compositora e poetisa de 27 anos, que também é figurinista formada pela ONG carioca Spectaculu e integrou a equipe de personalização do filme Medida Provisória. Além disso, interpretou a personagem Taiane na novela Bom Sucesso, da TV Globo.

Ganhadora do Prêmio Ubuntu 2019 na categoria Artista Multilinguagem por sua multiplicidade artística, a gonçalense também foi indicada ao Prêmio Cidadania Cultural do Flisgo na categoria Destaque 2019/2020 e finalista do concurso Draftmood, da rádio Mood FM, com a música Barbie de Rua.

