Além do acervo inicial, o espaço também receberá todos os livros arrecadados no último Festival Literário de São Gonçalo, o Flisgo, realizado no mês passado Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Será inaugurada no próximo dia 12, às 14h, a Sala de Leitura Sérgio Buarque de Holanda, dentro da Creche Comunitária Mães Trabalhadoras de Ipiíba. Aberto à comunidade, o espaço - sonho antigo da presidente da creche, Almira Nunes Gonçalves - é organizado pelo Favelivro, idealizado por Demézio Batista, cujo foco é capacitar os moradores das favelas e periferias. O projeto se concretizou em parceria com a arte-educadora Verônica Marcílio e com a Flisgoteca, um produto do Festival Literário de São Gonçalo (Flisgo), criado pelo produtor cultural Alberto Rodrigues.

Já foram doados mais de dois mil exemplares para a Sala de Leitura, incluindo algumas obras doadas pela Biblioteca Mundo da Lua, localizada no Morro dos Tabajaras, em Copacabana. Além disso, a Flisgoteca doará para o espaço todos os livros arrecadados em seu último festival, realizado no mês passado. Sérgio Buarque de Holanda, que dá nome à nova biblioteca, foi um historiador, sociólogo, jornalista, escritor e crítico literário, além de um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. É o pai do cantor, compositor e escritor Chico Buarque e da ex-ministra Ana de Holanda, que ficaram honradíssimos com a bela homenagem.

A Creche Comunitária Mães Trabalhadoras de Ipiíba fica na Avenida Neuza Maria da Silva, lote 21 quadra 4 - tel. 98366-8117 (Verônica).

Ana de Hollanda, ex-ministra da Cultura, fala da homenagem em São Gonçalo a Sergio Buarque, que dará nome a Sala de Leitura de creche comunitária. #ODia pic.twitter.com/Ff28Qaml4R — Jornal O Dia (@jornalodia) December 7, 2020