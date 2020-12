A troca será realizada até 22 de dezembro, ou enquanto durarem os estoques Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Para celebrar o Natal, o Pátio Alcântara promove campanha Comprou, Ganhou em parceria com a Natura. A cada R$ 200 em notas fiscais das lojas participantes, o cliente leva para casa um brinde da marca, podendo escolher entre polpa hidratante para as mãos 75g aroma castanha e sabonete em barra com cinco unidades de 90g aroma macadâmia. A troca será realizada até 22 de dezembro, ou enquanto durarem os estoques, e é limitada a um único brinde por pessoa/CPF. O balcão da promoção fica localizado no piso L1.

“Com todos os desafios que enfrentamos nos últimos meses, acreditamos que este Natal será especial e focamos em apresentar ações que destaquem o encanto e a essência da data, renovando a esperança em tempos melhores que virão. Mas para receber a todos com conforto e tranquilidade, reforçamos os protocolos de prevenção e higienização no shopping, proporcionando um ambiente seguro e confiável para clientes e colaboradores”, diz Tatiana Antunes, coordenadora de marketing do shopping.

Publicidade

O Pátio Alcântara fica na Praça Carlos Gianelli s/nº, em Alcântara. Funciona de segunda a sábado, das 9h às 21h. O telefone para contato é 2602-3950 ou WhatsApp 6658-1511.