Por Irma Lasmar

Publicado 16/12/2020 17:27

SÃO GONÇALO - O prefeito José Luiz Nanci participa nesta quinta-feira (17), às 10 horas, da inauguração oficial da Sala Lilás, resultado de uma parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a Polícia Civil, no Posto Regional da Polícia Técnica, em Tribobó. O espaço foi criado para prestar atendimento especializado e humanizado a mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência física e sexual. Apesar de o evento marcar o início da parceria com as entidades, o serviço já funciona diariamente das 8h às 17h e desde então já atendeu 235 pessoas.

O local é equipado para fazer exames periciais e possui uma equipe multidisciplinar composta por médicos legistas, psicólogas, assistentes sociais e enfermeiras, que realizam os atendimentos especializados. "O ambiente é mais acolhedor e aconchegante e a integração dos serviços ajudam as vítimas a se sentirem mais à vontade para relatar e falar sobre a violência sofrida nesse momento de extrema fragilidade física e emocional", garante Nanci.

A equipe multidisciplinar passou por um período de capacitação pelo TJ-RJ e pela Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Município de São Gonçalo. Todas as mulheres, crianças e adolescentes atendidas são encaminhadas de acordo com sua demanda para a Rede de Atendimento do seu município.