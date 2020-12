Uma explosão ateou fogo no Centro de Tratamento Intensivo 3 (CTI 3), que fica no quinto andar e tem dez leitos destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19 Divulgação / Silvia Alencastro

Por Irma Lasmar

Publicado 25/12/2020 18:29 | Atualizado 25/12/2020 18:34

SÃO GONÇALO - O Hospital e Clínica São Gonçalo (HCSG) voltou a atender a população nesta sexta-feira (25), um dia após a explosão que ateou fogo no Centro de Tratamento Intensivo 3 (CTI 3), que fica no quinto andar e tem dez leitos destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas. A 72ª Delegacia Policial (DP) de São Gonçalo, que investiga o caso, considera a possibilidade de ter sido um ato criminoso. A Secretaria de Estado de Segurança Pública comunicou que a perícia técnica já foi realizada e que testemunhas serão ouvidas a partir de agora.

Imagens de câmeras de segurança mostram um funcionário saindo do local minutos antes de o incidente acontecer. Ele, que não teve a identidade revelada, será chamado pela delegacia para depor nos próximos dias. "Todas as hipóteses estão sendo checadas e aguardamos o laudo da perícia e a oitiva de testemunhas para identificar as causas do incêndio", declarou o delegado Allan Duarte.

Publicidade

Carlos Santos, de 62 anos, um dos nove pacientes que estavam internados naquela ala, morreu. Três pessoas feridas foram transferidas para outras áreas da própria unidade e seu estado é estável. Segundo informações de representantes do HCSG, a brigada de incêndio do hospital acionou o Corpo de Bombeiros, que chegou rápido e conteve as chamas, enquanto os pacientes da unidade atingida foram realocados em outros setores, seguindo os protocolos de segurança. Ainda de acordo com a nota divulgada pela instituição, apenas o CTI 3 foi isolado.