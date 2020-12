Existem ainda 35 mortes em investigação Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Com os dez óbitos registrados na quarta-feira (23), a cidade soma 953 mortos por Covid-19 durante toda a pandemia. Até o momento, são 29.754 casos confirmados, entre eles 27.430 curados. Hoje há 80 doentes hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 1.291 se recuperam em quarentena domiciliar. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde.



Existem ainda 35 mortes em investigação. Alguns óbitos lançados no boletim do dia ocorreram em datas retroativas, mas aguardavam a conclusão do processo de investigação feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes, para então serem contabilizados como casos de coronavírus.