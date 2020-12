Clipe foi gravado no Armazém Pub, em Itaboraí, pela AR Filmes Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Após a gravação do EP Tatuagem, Fabio Pacífico, o MC Mandrak Tattoo, lança o clipe Vagabundo, já disponível no YouTube, nos canais Mandrak e Vitinho e Toca Que é Mídia e nas principais plataformas de música, como Spotify e Deezer. Essa é a primeira canção do projeto que nasceu da união de duas paixões do artista: tatuagem e música. O EP é composto por histórias de pessoas que ele tatuou.

Com a produção de Júlio Mix, do estúdio Toca que é Mídia, o clipe que traz os MCs Mandrak Tattoo e Vitinho - compositor do hit - e conta com a participação do segundo homem mais tatuado do Brasil, Marcelo de Souza Ribeiro, o Marcelo Bboy. Participam também Rafaela Felizardo, ex-bailarina da Gaiola das Popozudas, e a DJ Ruiva.

O clipe foi gravado no Armazém Pub, em Itaboraí, pela AR Filmes. "Na pandemia, eu senti muita falta da música. Aí recebi uma proposta, em maio, do compositor Vitinho, para entrar no mercado do rap. O produtor, Júlio Mix, me incentivou bastante e eu resolvi falar da minha fase adulta no rap. A partir daí, nasceu a ideia do EP Tatuagem, contando as histórias dos clientes, que adoram, pois compartilham o som e ajudam no processo de divulgação", diz Mandrak, cujo trabalho como tatuador pode ser conferido pelo Instagram @mandrak4tattoo ou ir em uma das três lojas da 4tattoo: Niterói Shopping, Itaboraí Plaza e na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana. Em breve, a marca pretende abrir uma filial em São Paulo.