Por Irma Lasmar

Publicado 02/01/2021 15:03 | Atualizado 02/01/2021 15:10

SÃO GONÇALO - Um levantamento feito pela Firjan e divulgado através da plataforma Retratos Regionais aponta que os municípios do leste da Baía de Guanabara - entre eles São Gonçalo - recuperaram, de julho a novembro, 46% dos postos de trabalho perdidos entre março e junho, meses mais afetados pelas medidas de isolamento social para combate à pandemia e pelas incertezas em relação à economia. As demais cidades são Niterói, Itaboraí, Maricá, Tanguá e Rio Bonito. Novembro, inclusive, foi o quinto mês consecutivo de saldo positivo de contratações, quando considerados todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária). Niterói (+ 2.828) e Itaboraí (+1.321) tiveram os melhores desempenhos no período de julho a novembro.

A análise específica da indústria da microrregião mostra que o setor recuperou todos os empregos perdidos durante a crise da Covid-19 e ainda gerou 299 novos postos de trabalho formais. Itaboraí (+1.129) e Niterói (+797) também se destacaram positivamente entre julho e novembro. O comércio, ainda no mesmo intervalo, está quase recuperando todos postos de trabalho perdidos. Já o setor de serviços, que iniciou a retomada das contratações somente em novembro, acumula perdas de 7.646 vagas desde março.

Em novembro, o estado do Rio de Janeiro apresentou o quarto mês consecutivo de saldo positivo nos quatro setores econômicos. O resultado do mês (+32.673) chama atenção pela intensidade: as vagas geradas em novembro ultrapassam o resultado acumulado em outubro (+16.089), setembro (+9.449) e agosto (5.230). Todas as regiões do estado do Rio apresentaram saldo positivo de contratações, quando considerados todos os setores econômicos. A Capital foi a principal contratante, com 16.226 novas vagas abertas, seguida pela Baixada (+5.721), Leste Fluminense (+5.302) e Sul (+2.628).

A plataforma Retratos Regionais tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Em painel setorial são disponibilizados dados específicos dos setores industriais. Em painel regional, que também permite a busca por município, é apresentado o cenário geral de empregos, incluindo todos os grandes setores. Também está sendo disponibilizado Indicador de Retomada dos Empregos. A plataforma pode ser acessada através deste link: www.firjan.com.br/retratosregionais