Imagem do Flisgo, presencial, de 2019: setor cultural unido Arquivo

Por Irma Lasmar

Publicado 03/01/2021 16:22 | Atualizado 03/01/2021 16:27

SÃO GONÇALO - O coordenador do Festival Literário de São Gonçalo (Flisgo), Alberto Rodrigues, promoverá neste domingo (3/01), das 17h às 19h, no canal de YouTube Q-Cria!, um sarau virtual em edição especial de protesto pela extinção - em seguida revogada - da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. "Mesmo o prefeito, Capitão Nelson, retrocedendo a ação e alegando que foi um engano, queremos mostrar que estamos atentos ás ações deste novo governo e também evidenciar a importância do setor para o desenvolvimento da cidade", diz Alberto.

Artistas de diversas cidades do país participarão do sarau. Entre eles estão escritores e poetas do gabarito de Helena Theodoro, Rodrigo Santos, Lia Vieira, Roberta de Souza, Sol de Paula, Ronaldo Santana, Paulinho Freitas, Eloísa Porto, Tania Vidal, Henriette Porciúncula, Renata Stefânia, Altamir Costa, Paula Vinagre, Carlos Henrique, Ana Cristina Rosito, Milta Garcia, Elisângela Habitar, o pesquisador e cronista Erick Bernardes e o cantor e ator Kadu Monteiro. Também estarão os ativistas culturais Philippe Valentim, Mãe Juçara de Yemoja, Leila Araújo (Movimento Cidade no Feminino), Alberto Sena (cineasta e coordenador do Festival de Cinema Cine Tamoio), Marcos Moura (coordenador do projeto Ponte Cultural), João Luiz de Souza (idealizador do Corujão da Poesia - Universo da Leitura) e a produtora cultural paulista Paula Cardozo.

O evento ainda contará com as professoras Graciane Volotão (ex-subsecretária de Educação) e Shirlei Victorino (mestra em literatura africana), além de diversos educadores da Faculdade de Formação de Professores (FFP), como Ana Santiago, Elaine Oliveira, Eloisa Gurgel, Rui Aniceto e Denise Barata - estes dois últimos, membros do Conselho Municipal de Cultura.

Também convidados, confirmaram presença o secretário municipal de Cultura, Lucas Muniz, e o vereador Romário Régis, que assume a Presidência da Comissão de Cultura da Câmara Municipal de São Gonçalo.