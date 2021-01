Pessoas que já tiveram Covid-19 podem doar, uma vez que não há confirmação de contaminação por transfusão de sangue Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 07/01/2021 09:00

SÃO GONÇALO - Com estoque abaixo do aceitável, o Hemonúcleo de São Gonçalo apela à população para fazer uma doação. O banco de sangue central atende às unidades do município vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Com uma média de 20 doadores por dia, a unidade precisa de pelo menos 40 doações diárias, para ter um estoque adequado. A doação não gera qualquer risco ao doador, como explica o médico da Secretaria de Saúde de São Gonçalo. “O ato de doar não coloca em risco a vida de ninguém, muito menos a do doador. O único que está em risco é o paciente se ficar sem sangue", alerta o hemoterapeuta Márcio Louback.

Para doar sangue é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 18 e 60 anos de idade, não possuir nenhuma doença transmitida pelo sangue, não apresentar nenhum processo inflamatório, não ter colocado piercing ou feito tatuagem há menos de um ano. Menores de idade, a partir dos 16 anos, podem doar com a autorização dos responsáveis. "Estou doando pela primeira vez. Um parente está precisando e tomei a iniciativa de realizar esse ato de amor. Pretendo doar outras vezes", comentou Hugo Leonardo, de 46 anos.

Publicidade

Pessoas que já tiveram Covid-19 podem doar, uma vez que não há confirmação de contaminação por transfusão de sangue. Contudo, no protocolo adotado, a pessoa precisa esperar 30 dias após estar curado, respeitando a janela necessária para evitar o contágio tradicional no ambiente da unidade. O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona na Praça Estephânia de Carvalho s/nº, ao lado do Polo Sanitário Washington Luiz. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h.