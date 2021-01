A ocorrência foi registrada na 73ª DP Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 06/01/2021 23:46

SÃO GONÇALO - Policiais militares prenderam Douglas Pereira Couto, conhecido como 'Doguin', na manhã desta quarta-feira (06) durante operação especial no km 03 da RJ-106, altura do bairro gonçalense do Arsenal. Com ele foi recuperado o Fiat Palio cor cinza de placa GZW 5662 RJ roubado minutos antes da posse de José Carlos Menezes Filho, que acionou a polícia informando a direção para onde o ladrão se dirigiu.

Pertencente à facção criminosa Comando Vermelho, o acusado possui vasta ficha criminal, enquadrado nos artigos 157 e 33. Na ação de hoje, ocorrida às 6h30, ele estaria acompanhado de um comparsa em uma motocicleta, que teria fugido, segundo a vítima. Esse segundo criminoso ainda não foi encontrado.

Após o cerco tático promovido pelos PMs, o veículo dirigido por Doguin saiu da rodovia e entrou em uma via auxiliar para fugir da equipe policial, porém sem êxito. Após capturado, o mesmo foi reconhecido pelo dono do veículo. A ocorrência foi registrada na 73ª DP.