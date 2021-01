Mais de 250 mil pessoas já foram testadas do novo coronavírus nas 13 unidades de saúde do município, que hoje realiza 10 mil exames do tipo por semana Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 09/01/2021 14:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Saúde já testou mais de 250 mil gonçalenses de Covid-19 e, atualmente, realiza uma média de 10 mil exames por semana nas 13 unidades disponíveis à população, que realizam testes rápidos e/ou sorologia para confirmar a doença em quem está com mais de sete dias de sintomas ou em pessoas que tiveram contato direto com alguém infectado. Atualmente, São Gonçalo está na Fase Amarela 2 da doença, com médio risco de contaminação, conforme classificação do covidímetro divulgada diariamente pela Prefeitura.

Para os que estão sentindo sintomas há menos de sete dias, a indicação é seguir para o Centro de Triagem no bairro do Zé Garoto, onde, além do teste rápido, também é realizado o RT-PCR, também conhecido como Swab, que pode confirmar a doença ainda no início. Os sintomas mais comuns provocados pelo novo coronavírus são febre, tosse, coriza, dificuldade de respirar e falta de olfato e paladar.

LOCAIS DOS EXAMES



- Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, diariamente, das 8h às 18h;



- PAM Coelho, PAM Neves, PAM Alcântara; Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho; Clínica da Criança (0 a 12 anos); Polo Sanitário Rio do Ouro; Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, no Zé Garoto; Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina; Polo Sanitário Rio do Ouro e o Polo Sanitário Hélio Cruz, no Alcântara, todos de segunda a sexta, das 9h às 16h;



- Clínica Municipal Gonçalense, no Mutondo, de segunda a sexta, das 8h às 20h, e sábado, das 8h às 13h;



- Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, na Lagoinha, diariamente em plantão 24h;



- Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa, às terças, quintas e sextas, das 9h às 16h.



TIPOS DE EXAMES



Rápido e sorologia - realizados através do sangue



RT-PCR (swab) - realizado através de fluidos nasais