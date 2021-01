Local fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, próximo ao Colégio Municipal Ernani Faria, no bairro de Neves, e abre às 18h Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 08/01/2021 23:05

SÃO GONÇALO - O Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, reabriu as portas para a população nesta sexta-feira (08) à noite, seguindo os protocolos de segurança exigidos pelo Ministério da Saúde. É uma boa oportunidade para gonçalenses e visitantes da cidade conhecerem um pouco mais da cultura da Região Nordeste do Brasil, incluindo sua música, gastronomia e artesanato.

"Esse lugar tem tudo para ser um importante polo de cultura, recebendo artistas da cidade, além de valorizar a gastronomia nordestina", disse o secretário municipal de Cultura e Turismo, Lucas Muniz, reforçando a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual e do distanciamento social por parte dos frequentadores e dos trabalhadores do local. Totens de álcool em gel estão espalhados por todo o espaço para uso geral.

O Centro de Tradições Nordestinas tem 22 mil metros quadrados e conta com cerca de 20 quiosques, palco para shows e um estacionamento anexo, além da primeira pista de patinação da cidade, academia de ginástica e playground. Seu nome oficial, “Severo, Embaixador Nordestino”, é uma homenagem a Severino Pereira dos Santos, o fundador da Embaixada Nordestina no bairro Laranjal, que faleceu em 2017, aos 65 anos de idade. Natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, ele veio para o Rio de Janeiro aos 15 anos e se fixou em São Gonçalo aos 16.



Serviço:



Centro de Tradições Nordestinas



Funcionamento: de sexta a domingo, a partir das 18h



Endereço: Rua José Augusto Pereira dos Santos, próximo ao Colégio Municipal Ernani Faria