Muniz declarou que em breve prestará contas dos 850 artistas beneficiados pela Lei Aldir na cidade Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 11/01/2021 11:40 | Atualizado 11/01/2021 11:47

SÃO GONÇALO - O secretário municipal de Turismo e Cultura, Lucas Muniz, vistoriou alguns dos principais polos culturais da cidade para verificar as reais necessidades dos locais. Em reunião com o prefeito Capitão Nelson, ficou definida a entrega do Teatro Municipal Palhaço Carequinha à população em fevereiro, seguindo todas as regras e protocolos de segurança sanitária devido à pandemia ainda vigente.

"Devolver o teatro à população de São Gonçalo é a nossa prioridade. O gonçalense não vai precisar ir para outra cidade para ter acesso a um teatro de qualidade. Nossa meta é entregar à população um equipamento cultural por mês. Vamos trabalhar incansavelmente para isso”, afirmou.

Outro ponto vistoriado foi a Lona Cultural do Jardim Catarina - uma das principais ferramentas de apoio sociocultural a jovens e adultos da localidade - que passará por limpeza e reparos na estrutura para voltar a receber o público em até 60 dias. “A secretaria está de portas abertas para receber os artistas da região que tiverem projetos para serem desenvolvidos na lona cultural. Nossa ideia é promover eventos culturais e cursos para a população”, assegurou.

Lucas também visitou o Centro Municipal de Tradições Nordestinas, em Neves, que reabriu a praça de alimentação na última sexta-feira (08). “O espaço é mais uma importante fonte de lazer e cultura para a cidade. Pretendemos adotar um relacionamento direto com os artistas para proporcionar cada vez mais eventos no Centro de Tradições Nordestinas”, disse ele.



O secretário declarou que em breve vai prestar contas dos 850 beneficiados pela Lei Aldir Blanc na cidade. “Nossa missão é manter a transparência e prestar contas à classe de artistas da cidade, de acordo com a determinação do prefeito Capitão Nelson. Vamos organizar e acompanhar, em parceria com os artistas, conselhos e fóruns culturais da cidade, os eventos e projetos que foram beneficiados pela lei”, garantiu.

Após uma posse polêmica - tendo em vista a autoria de um projeto de lei, quando era vereador em 2020, que propunha extinguir a secretaria que ora comanda por inatividade durante a pandemia - o secretário tem se esforçado na aproximação com o setor artístico local por meio da realização de reuniões e fóruns. A iniciativa de vistoriar e preservar os equipamentos culturais da cidade foi comemorada pela categoria.

"A manutenção dos equipamentos culturais é de suma importância, porque gera a potencialidade de se fazer arte e cultura, onde essas pessoas têm um lugar para desenvolver esse processo criativo, e é o canal pelo qual a população acessa a arte. Criar mais equipamentos e manter os já existentes, tudo de forma descentralizada, debatendo e decidindo em conjunto com os profissionais do segmento, ajuda as pessoas a entender o desenvolvimento cultural do município", destacou Alberto Rodrigues, produtor cultural e coordenador do Grupo Acesso Cultural e do Festival Literário de São Gonçalo (Flisgo).