Prefeito Nelson Ruas no PAM Neves Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 12/01/2021 15:36

SÃO GONÇALO - Em mais um dia de agenda de vistorias pelo município, o prefeito Capitão Nelson conferiu de perto as instalações do Centro Especializado em Reabilitação (CER), o Centro de Especialização Odontológico (CEO) e o Posto de Atendimento Médico (PAM), todos os três localizados no bairro de Neves, além do Espaço Rosa, no Zé Garoto. O prefeito anunciou que planeja reformular o PAM de Neves, incluindo a instalação de tendas para melhorar o atendimento para testagem rápida de Covid-19. A unidade realiza diariamente cerca de 80 testes para detecção do novo coronavírus.

"No PAM, várias salas estão sem aparelho de ar-condicionado, usando apenas com ventiladores, e outras nem ventilador têm. O atendimento não está adequado e precisamos acertar isso. Vamos trazer duas tendas para abrigar esses pacientes da chuva e tomar outras providências gradativamente, porque são várias as unidades com problemas", lembrou Nelson.

Publicidade

Segundo o chefe do Executivo gonçalense, apesar de terem instalações novas, o CER e o CEO precisam se tornar funcionais para, de fato, atender a população com eficiência. "A gente quer que toda essa estrutura funcione conforme o programado e estamos trabalhando para isso", garantiu.



O Centro Especializado em Reabilitação possui uma dupla especializada para atender deficientes visuais e auditivos. Neste primeiro momento, Melissa Cândido, intérprete de braile, e Michele Faria, intérprete de libras, capacitam quase 50 profissionais da unidade para o atendimento humanizado.

Ao longo do dia, o prefeito ainda visitou o Espaço Rosa, no bairro Zé Garoto, conferindo as instalações e ouvindo as demandas dos profissionais. A unidade funciona, desde o início da nova gestão, com horário ampliado: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30.

Publicidade

Capitão Nelson também confirmou que o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) será descentralizado no município, para melhor atender as demandas da população. "Trata-se de uma medida importante, porque o nosso município é muito grande e isso afeta o atendimento. Então, vamos ter ambulância do Samu no Pacheco, no Centro, em Neves e no Arsenal e em plantão de 24 horas", adiantou.