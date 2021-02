Órgãos captados no Heat são encaminhados pela Secretaria de Saúde do Estado para unidades da rede com pacientes na fila de espera Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 10/02/2021 18:59 | Atualizado 10/02/2021 19:54

Oito pessoas foram beneficiadas com órgãos captados pela equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, durante o mês de janeiro. A unidade fez seis notificações de morte cerebral, mas somente duas estavam aptas a doar. Delas, os profissionais conseguiram dois fígados, quatro rins e duas córneas.



O hospital estadual capta os órgãos e a Secretaria de Estado de Saúde encaminha para outras unidades da rede que tenham pacientes na lista de espera por essas cirurgias.



Entre os doadores está Victor Hugo Pires Vasconcelos, de 19 anos, que teve morte cerebral após dar entrada no Centro de Trauma do Heat, no dia 23 de janeiro, vítima de acidente de moto. Morador do município de Araruama, o jovem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito cinco dias depois. Com todos os protocolos necessários na tentativa de dar sobrevida ao paciente com morte cerebral cumpridos, a equipe entrou em ação no processo de acolhimento e na possibilidade de doação. Após a autorização dos familiares, os médicos, psicólogos e assistentes sociais iniciaram as tratativas junto ao Estado.



“A equipe do hospital, desde a entrada do Victor Hugo, nos acolheu. Sabemos que tudo foi feito para salvá-lo. Mas a nossa vontade não é a mesma de Deus. Por outro lado, estamos felizes porque sabemos que Victor ajudou a salvar outras vidas doando seus órgãos”, garantiu o tio e padrinho Thiago Vasconcelos, emocionado.



Anexo ao Heat, foi plantado um jardim em homenagem aos doadores de órgãos. O projeto busca acolher e confortar famílias que decidem doar órgãos de parentes através do plantio de mudas de jasmim em uma área verde. Com o objetivo de valorizar a coragem de familiares pela decisão que tomaram, os jasmins “representam o órgão vivo a ser implantado” em outra pessoa. Mais de 150 mudas já foram plantadas no hospital, que é administrado pelo Instituto Ideas em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde.