Por Irma Lasmar

Publicado 19/02/2021 19:29

SÃO GONÇALO - A cidade registrou oito óbitos em decorrência do novo coronavírus nesta sexta-feira (19). Desde o início da pandemia, há um ano, já são 49.284 casos confirmados, sendo 45.893 curados e 1.380 mortos. No momento, há 46 pacientes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde e outros 1.965 se recuperando em quarentena domiciliar.