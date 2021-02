A ação integrada ainda teve o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Dois reboques foram utilizados para apreender os automóveis irregulares Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 22/02/2021 20:58

SÃO GONÇALO - As secretarias municipais de Transportes e de Ordem Pública realizaram uma operação de combate ao transporte irregular de passageiros realizada na Avenida Dezoito do Forte e na Travessa Floriano Lima, no bairro Mutuá, também coibiu irregularidades em documentação e estacionamento. Os veículos, segundo denúncia enviada ao Ministério Público, realizam lotadas para bairros como Praia da Luz, Portão do Rosa e Mutuapira.



A ação integrada ainda teve o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Dois reboques foram utilizados para apreender os automóveis irregulares. A determinação do MP diz: "esses veículos clandestinos, além de transportarem passageiros em excesso e sem qualquer segurança, encontram-se, na sua grande maioria, em péssimo estado de conservação, e para agravar a situação, são conduzidos por pessoas sem a devida habilitação (...)”.



No Mutuá, os agentes não flagraram veículos realizando transporte irregular, mas rebocaram três carros de passeio por falta de habilitação dos condutores e três motos por estarem estacionadas na calçada. Um carro também foi multado por estacionamento irregular. Após verificar o local denunciado, os agentes prosseguiram com a ação no Centro, na Rua Simeão Custódio, onde um carro foi apreendido em flagrante por transporte irregular de passageiros.