Publicado 24/02/2021 00:00

Para celebrar o Dia da Mulher, comemorado em 8 de março, o Pátio Alcântara vai promover a ação #EmpoderaEla, tendo como tema 'mulheres na saúde e na ciência', em reconhecimento à relevância do papel delas no combate à pandemia.

A ação convida os clientes a participar, influenciar e contribuir com as discussões sobre empoderamento feminino e equidade de gênero, temas fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Para participar do movimento, até o dia 7, os clientes devem publicar frases autorais (inspiradoras no post oficial) no Instagram (@patioalcantara), usando a hashtag #EmpoderaEla. No dia 8, o estabelecimento vai convidar as mulheres a postarem fotos utilizando os stickers das frases selecionadas, realizando um grande "adesivaço digital".

Ainda, de 1º a 8 de março, o Pátio Alcântara vai promover uma mostra fotográfica, no 2º piso, que vai homenagear cinco funcionárias do Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSC), representando todas aquelas que trabalham incansavelmente contra a disseminação do coronavírus.

As homenageadas serão a enfermeira Lorenna Fabrícia Coutinho Matheus, a técnica de enfermagem Nayara da Silva Rosa, a fisioterapeuta Ariana da Silva de Carvalho, a auxiliar de serviços gerais Maria Elda Francisca Felipe, e a farmacêutica Clarisse Custódio Quintanilha.

"Além de destacar o empoderamento feminino e valorizar as mulheres que estão na linha de frente, o objetivo da exposição é prestigiar a força das mulheres São Gonçalenses e sua atuação inspiradora na vida e no serviço à sociedade", ressalta Tatiana Antunes, coordenadora de marketing do shopping.

O Pátio Alcântara fica localizado na Praça Carlos Gianelli s/nº , em Alcântara, São Gonçalo. Funciona de segunda a sábado, das 9h às 21h.

Mais informações através do telefone (21) 2602-3950, do WhatsApp: (21) 6658-1511 ou do site www.patioalcantara.com.br.