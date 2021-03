Cederj em SG desempenha função socioeducativa para o município ao dar a oportunidade da educação à distância, cumprindo papel inclusivo Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 02/03/2021 09:00

SÃO GONÇALO - Este mês marca o início do sonho de centenas de pessoas de terem uma graduação de ensino superior. A aula inaugural on-line do Polo Universitário de São Gonçalo/Universidade Aberta do Brasil/Cederj reuniu estudantes, mediadores e articuladores acadêmicos, além de representantes do governo municipal. O Polo Cederj de São Gonçalo conta com 3.752 alunos matriculados, sendo 265 novos. Além da apresentação da Diretoria do polo, houve também a apresentação das disciplinas pelos articuladores acadêmicos, uma explicação geral sobre o funcionamento da unidade e um panorama geral do funcionamento do semestre em isolamento social, além de explicações técnicas sobre a plataforma de avaliação.

Para a secretária municipal de Educação, Lícia Damasceno, o início da jornada no ensino superior deve ser comemorado como mais um importante passo na qualificação profissional. "O Polo Cederj tem uma função socioeducativa para o município, para oportunizar os alunos a terem a educação à distância, ajudando muito no acesso às atividades e avaliações dos estudantes que trabalham em horário integral. E, ainda, beneficia outros alunos que vêm de muitos municípios vizinhos a estudarem em São Gonçalo nas aulas presenciais e tutorias. O Cederj traz a inclusão da sociedade à vida acadêmica da rede pública. Muitos alunos que se formam pelo Cederj pertencem à comunidade. Realizam ainda projetos e oficinas extracurriculares, oportunizando aos alunos atividades diferenciadas e não somente acadêmicas, para colaborar na facilitação da aprendizagem. Um grande ganho para o município e para os estudantes da rede pública em parceria com o Governo do Estado", avaliou a secretária.

O Polo Cederj de São Gonçalo é uma das 35 unidades espalhadas pelo estado do Rio e oferece os cursos de Matemática/UNIRIO, Tecnologia em Sistemas de Computação, Engenharia de Produção e Tecnólogo em Segurança Pública/UFF, Ciências Contábeis, Física e Química/UFRJ, Ciências Biológicas/UENF, Turismo e Administração/UFFRJ e, já a partir deste 1° semestre de 2021, o bacharelado em Biblioteconomia/UFF. O espaço físico é composto de laboratórios de Física, Química, Biologia, Microbiologia e Ciência da Computação, uma Biblioteca, uma quadra, um cineclube, uma sala de computação e outras oito para tutorias. Desde 2019 o Polo Cederj São Gonçalo apresenta o Projeto Cineclube que é a humanização do ensino através das artes, onde ocorre a exibição de clássicos do cinema para crianças da Rede Municipal de Ensino, realizando, para muitas delas, o sonho de ir ao cinema pela primeira vez.