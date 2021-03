Cidade também imuniza, com a segunda dose de CoronaVac, idosos e funcionários da saúde que completaram 21 dias de vacinados Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 03/03/2021 11:50 | Atualizado 04/03/2021 02:09

SÃO GONÇALO continua, nesta quarta-feira (3), vacinando com a primeira dose da vacina contra o coronavírus os idosos com mais de 80 anos e profissionais de saúde com mais de 60 que trabalham em hospitais locais ou que moram em São Gonçalo e atuam em hospitais de outros municípios: técnico em radiologia, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal. Idosos com mais de 90 anos têm prioridade nas filas. São oito pontos de vacinação, três deles com drive thru, que funcionam de segunda a sábado, das 8h às 17h.

Idosos acamados ou com mobilidade reduzida com mais de 80 anos que são atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) estão sendo vacinados em domicílio, com agendamento feito pelos agentes de saúde pessoalmente, assim como os atendidos pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD). Parentes e responsáveis por acamados com mais de 80 anos que não são atendidos pelo SAD e pela ESF podem procurar unidades de saúde mais próximas de suas residências para cadastrar o idoso para receber a vacina em casa.

A cidade também imuniza, com a segunda dose de CoronaVac, idosos e funcionários da saúde que completaram 21 dias de vacinados. A pessoa não precisa ir ao posto exatamente no dia que completa 21 dias de vacinado. O intervalo entre a primeira e segunda dose pode ser de até 28 dias. Todos devem estar munidos com o comprovante da primeira dose da vacina CoronaVac aplicada pela Secretaria Municipal de São Gonçalo. Aqueles que não levarem o comprovante ou apresentarem comprovante de outra cidade não serão imunizados.

Podem, preferencialmente, tomar a segunda dose da vacina nesta quarta-feira (03) aqueles que receberam a vacina até o dia 5 de fevereiro. Os que tomaram a primeira dose no dia 11 de fevereiro só devem se dirigir aos pontos de vacinação a partir da próxima quinta-feira (04). Os que foram vacinados com o imunizante Oxford/Astrazeneca devem aguardar o intervalo da vacina, que é de 12 semanas, e ainda não está disponível. Também recebem a segunda dose, em seus locais de trabalho e residências, os trabalhadores da saúde que atuam em hospitais e postos da linha de frente da Covid-19 e idosos em instituição de longa permanência (Ilpis) e residências terapêuticas.

Locais de vacinação, de segunda a sábado, das 8h às 17h:

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto



– Ginásio do Clube Mauá, Centro



– Umpa Nova Cidade



– Clínica Gonçalense do Mutondo



– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara



– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal



– Polo Sanitário Rio do Ouro

Pontos com drive-thru:



– Campo do Clube Mauá, Centro



– Centro de Tradições Nordestinas, Neves



– Umpa Nova Cidade

Dias de vacinação para grupos de segunda dose:

– Quem tomou a primeira dose em: 05/02, pode tomar a segunda dose nesta quarta-feira (03)



– Quem tomou a primeira dose em: 11/02, pode tomar a segunda dose de quinta (04) a sábado (06)



– Quem tomou a primeira dose em: 12/02, pode tomar a segunda dose de sexta (05) a terça-feira (09)

Público-alvo e documentação solicitada para a primeira dose:

– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais de São Gonçalo e moram na cidade: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação;

– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em unidades hospitalares de São Gonçalo e que residem em outros municípios: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação;

– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais de outros municípios e residem em São Gonçalo: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar, comprovante de residência de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação;

– Idosos (idades definidas de acordo com o calendário): identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Balanço

Ao todo, a cidade vacinou com a primeira dose 38.930 pessoas, sendo 22.197 trabalhadores da saúde, 14.516 idosos com mais de 80 anos, 1.617 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas e 495 acamados. Até as 16h desta terça-feira (2), 11.949 tinham sido imunizadas com a segunda dose.