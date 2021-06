A Secretaria de Saúde do município emitiu um comunicado para todos os postos de atendimento médico sobre a identificação do caso, confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde após maior investigação - Reprodução

A Secretaria de Saúde do município emitiu um comunicado para todos os postos de atendimento médico sobre a identificação do caso, confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde após maior investigaçãoReprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 17/06/2021 19:07

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Saúde emitiu um comunicado para todos os postos de atendimento médico da rede municipal sobre a identificação de um caso da variante B.1.1.7 do novo coronavírus, oriunda do Reino Unido e conhecida como variante inglesa ou variante britânica. O gonçalense infectado, identificado apenas como D.D.V., de 56 anos, residente no bairro Santa Catarina. coletou material para a testagem de Covid-19 pelo método RT-PCR na UPA do Colubandê, no último dia 9, após apresentar sintomas leves, o que não necessitou sua hospitalização.

O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) teve a confirmação do diagnóstico após análise da Superintendência de Informação em Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Sievs-RJ), após investigação mais profunda do material coletado. O município já havia detectado anteriormente a presença da variante P1 - a indiana. O documento encaminhado às unidades do município é assinado pela coordenadora do Cievs, a enfermeira sanitarista Luiza Musela da Silva Pereira.