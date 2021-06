A menina, o pai e a equipe do Heat na saída para casa - Divulgação / Alex Alves

Por Irma Lasmar

Publicado 17/06/2021 18:34

SÃO GONÇALO - A pequena Emylli Vitória Pereira Felício de Souza, de cinco anos, esfaqueada nove vezes pelo namorado na mãe, na semana passada, no bairro de Vista Alegre, recebeu alta médica do Centro de Tratamento Intensivo (CTI Pediátrico) do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) nesta quinta-feira (17). Acompanhada do pai, Diego Souza dos Santos, e da boneca que ganhou na unidade, a menina deixou o hospital sob aplausos dos médicos, enfermeiros, funcionários administrativos e parentes de pacientes internados no CTI, que acompanharam toda a dinâmica médica para mantê-la viva nos últimos nove dias.

“Como o próprio nome dela diz, Emylli é 'vitória'. Ou seja, uma guerreira. Foi intubada, entrou em ventilação mecânica e recebeu doses fortes de medicação, além de transfusões de sangue. Mas, com a ajuda de Deus, conseguimos reverter o quadro e hoje ela está indo para casa”, disse, feliz, a coordenadora médica do CTI pediátrico, Leila Alves.

O avô da menina, José Felício, de 65 anos, voltou à unidade ontem (quarta, 16) para fazer um novo procedimento cirúrgico, agendado pela equipe médica que o atendeu no Centro de Trauma. Ele levou uma facada no rosto e outras duas na região torácica. A esposa dele, Leda, de 63 anos, também foi ferida, mas também já teve alta e passa bem.

Outras duas crianças, de 7 e 9 anos, irmãs de Emylli, conseguiram se salvar graças ao avô, que horas antes havia deixado as meninas em outro quarto da casa. Mas a mãe da menina, Ana Carolina Felício, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O namorado dela e acusado do crime foi preso pela polícia dois dias depois.