David Ricardo: 'Seguiremos empenhados com um atendimento probo e ético, e duro com quem merece, que é o marginal'Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 03/07/2021 10:00

SÃO GONÇALO - Em homenagem pelos serviços prestados durante os seis meses à frente da Secretaria de Ordem Pública, o major David Ricardo recebeu, na Câmara Municipal, a Medalha Legislativa Joaquim Lavoura das mãos do vereador Glauber Poubel (PSD) e agradeceu aos agentes da Operação São Gonçalo Presente e aos guardas municipais pelos serviços prestados ao município, além de reforçar seu compromisso com a segurança dos moradores da cidade.



“Esse é o início de um projeto, mas nós já percebemos que a sociedade se sente bem atendida, com um trabalho de qualidade realizado pela pasta nas ruas do município. É isso que nós buscamos junto aos nossos profissionais o tempo todo: atender a sociedade da forma que ela espera. Seguiremos empenhados com um atendimento probo e ético, e duro com quem merece, que é o marginal”, disse o secretário.



O secretário também dedicou a premiação ao prefeito Capitão Nelson, pela confiança depositada para assumir a Secretaria de Ordem Pública.



“Essa homenagem é como se fosse um resgate da nossa corporação da Polícia Militar no município. É a retomada do trabalho, o início de um projeto de segurança em longo prazo, e nós esperamos que, ao final dessa jornada, possamos entregar à sociedade o que ela merece, que é segurança pública de qualidade, garantindo o direito de ir e vir do cidadão em uma cidade em paz. Agradeço ao prefeito Capitão Nelson pela confiança no meu trabalho.”, concluiu.



A cerimônia contou com a participação dos vereadores e dos agentes do São Gonçalo Presente, além do comandante da Guarda Municipal, Antônio Machado dos Santos.

