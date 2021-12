Segundo a Prefeitura, o Programa já contemplou 12 ruas, o que corresponde a cerca de 25 quilômetros, e irá recuperar um total de 54 vias em São Gonçalo. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Segundo a Prefeitura, o Programa já contemplou 12 ruas, o que corresponde a cerca de 25 quilômetros, e irá recuperar um total de 54 vias em São Gonçalo.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 30/12/2021 16:00

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através de convênio com o Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), vai chegar, através de uma frente de obras, ao bairro de Alcântara para promover, segundo o Executivo, um verdadeiro banho de asfalto por todas as ruas do bairro.

Segundo o Executivo, desde abril, a Secretaria de Desenvolvimento realiza serviços de pavimentação por toda a cidade, com o programa Asfalta São Gonçalo. "A parceria, que já contemplou 12 ruas, o que corresponde a cerca de 25 quilômetros, irá recuperar um total de 54 vias no município", informou a Prefeitura no texto.



De acordo com as informações, os trabalhos tiveram início em abril, pela Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco (antiga Avenida Edson), no bairro Santa Catarina. "Após passar por diversos bairros como Rocha, Centro, Boa Vista, Porto da Pedra, Gradim e Paiva, as frentes de obra se concentram na Trindade. Uma nova frente de obras será aberta no início de 2022 e contemplará ruas do Alcântara", ressaltou o poder público.



Para o prefeito Capitão Nelson a melhoria só é possível graças ao Governo do Estado. "Tem sido um grande parceiro da nossa gestão e nos ajudou muito no primeiro ano de mandato. Uma grande prova disso é o programa Asfalta São Gonçalo, onde já recapeamos importantes vias do nosso município. Vamos trabalhar e fazer muito mais pela nossa gente”, disse o chefe do Executivo gonçalense.



Conforme o comunicado da Prefeitura, a Secretaria de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal, vai continuar a auxiliar o trânsito durante os trabalhos.



Sinalização – Segundo as informações, a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Transportes, finalizou a pintura horizontal de todas as vias que já foram recapeadas no programa “Asfalta São Gonçalo”.