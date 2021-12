Segundo a Prefeitura, um paciente de 31 anos, morador de Santa Izabel, recém-chegado da Alemanha. - Divulgação

Publicado 28/12/2021 17:22 | Atualizado 28/12/2021 17:23

O secretário municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Gleison Rocha, afirmou nesta terça-feira (28) que a variante Delta do coronavírus já chegou no município. O paciente infectados com a nova variante foi contaminado na Alemanha, o que indica transmissão importada. "O homem, de 31 anos, morador de Santa Izabel, recém-chegado, testou positivo para Covid-19, teve seus resultados confirmados como sendo variante Delta, não configurando o primeiro caso da variante Ômicron no município. O paciente permanece em isolamento até esta quarta-feira (29)", disse a Saúde no texto.