A abertura da nova sala contou com a participação dos personagens Homem Aranha e LOL Unicórnio, que fizeram a alegria das crianças. - Divulgação

Publicado 23/12/2021 19:01

Com o objetivo de garantir um atendimento ainda mais humanizado, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê, em São Gonçalo, ganhou uma nova sala amarela pediátrica. A unidade, que dobrou o número de atendimento nas últimas semanas devido ao surto de gripe, também recebeu mais um consultório médico e uma sala de dor torácica.

Segundo as informações, o novo espaço pediátrico conta com três leitos equipados com monitor e bomba infusora (controle de medicação), carrinho de parada, desfibrilador, posto de medicação, ar condicionado, televisão e banheiro. O local também conta com cadeiras do papai para maior conforto do acompanhante da criança.

A abertura do novo equipamento contou com a participação dos personagens Homem Aranha e LOL Unicórnio, que fizeram a alegria das crianças que aguardavam o atendimento médico. Todos ganharam presentes e muito carinho. Os pacientes adultos também tietaram os personagens e fizeram muitas selfies.

"Esta é a segunda vez que trago minha filha aqui. Gosto muito do atendimento e do tratamento que os funcionários nos dão.Fico muito feliz em saber que a UPA está recebendo esta sala especial para atender as crianças. Nós precisamos muito", disse a comerciária Gisele Campos, após a filha ganhar presente de Natal do homem aranha.

Segundo informações, nas últimas semanas a UPA chegou a receber cerca de 500 pacientes por dia. "Atendemos nos últimos 15 dias mais que o dobro de um mês inteiro. Para agilizar o atendimento, criamos mais um consultório médico e ampliamos o número de cadeiras na medicação", garantiu Isabele Batistella, diretora administrativa da UPA, que recebeu ainda uma sala de dor torácica para atendimento de urgência a pacientes com quadro de infarto.

Localização - Às margens da RJ-106, próxima ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), que garante suporte nos casos mais graves, a UPA do Colubandê funciona 24 horas em todos os dias da semana, inclusive feriados e pontos facultativos, possibilitando o primeiro atendimento à estabilização de pacientes acometidos por qualquer tipo de emergência.