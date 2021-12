Os dados criminais passaram a diminuir no município após a implantação do policiamento ostensivo realizado por agentes da Operação São Gonçalo Presente. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 22/12/2021 16:23

O Instituto de Segurança Pública (ISP) apontou que os índices de criminalidade na cidade de São Gonçalo têm caído mês a mês. Segundo os dados, um bom exemplo são os roubos de veículos que, em novembro, tiveram uma redução de 42,11% em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram 121 ocorrências, 88 casos a menos do que o registrado no mesmo período no ano anterior, segundo o levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP).

Já os roubos de pedestres diminuíram 36,24%. No ano passado, foram 356 registros; contra 227 ocorrências em novembro deste ano, alcançando uma diminuição de 129 registros e se tornando a menor marca desde 2004. O indicador de letalidade violenta também caiu 36,54%. Em novembro de 2020, foram 52 registros; contra 33 ocorrências em novembro deste ano, registrando uma diminuição de 19 registros, sendo o menor número desde 2014.

Esses dados criminais passaram a diminuir no município após a implantação do policiamento ostensivo realizado por agentes da Operação São Gonçalo Presente, ligada à Secretaria Municipal de Ordem Pública, e da Guarda Municipal, que atuam nas principais vias da cidade realizando ações de patrulhamento diárias, auxiliando e garantindo a segurança dos gonçalenses.

“Encerramos mais um mês de muito trabalho e com continuidade na redução dos indicadores criminais. Isso tem sido possível também através da integração com o 7º Batalhão da Polícia Militar, que é primordial para melhor alocação do efetivo, sendo eficaz para diminuição dos crimes pela cidade de São Gonçalo. Isso demonstra que estamos no caminho certo e nada nos fará retroceder. A administração do prefeito Capitão Nelson notabiliza-se pela entrega de resultados e os números são o retrato fiel do compromisso do líder da cidade com os munícipes. Podem ter certeza que a Secretaria de Ordem Pública continuará perseguindo a excelência", afirmou o secretário de Ordem Pública, Major David Ricardo.