Lojas do Assaí Atacadista em São Gonçalo geram mais de 600 empregos diretos. - Divulgação PMSG

Publicado 22/12/2021 16:12

O prefeito da cidade de São Gonçalo, Capitão Nelson, acompanhado do vice-prefeito, Sérgio Gevú, e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcio Picanço, participou da inauguração da loja Assaí Atacadista, no Porto Velho. Segundo as informações, essa foi a primeira de um total de seis lojas que o Assaí abrirá na cidade. No próximo dia 29, será a vez do Assaí Tribobó abrir as portas para a população de São Gonçalo. Só essas duas primeiras lojas geram mais de 600 empregos diretos, sendo mais de 85% formado por gonçalenses.



Com o olhar atento para a área o prefeito ressaltou a chegada dos investimentos. " O governo municipal se empenha em trazer empresas, pois são elas que geram emprego e temos uma alta demanda na cidade. Queremos acabar com a história que São Gonçalo é cidade dormitório, temos que morar e trabalhar aqui e para isso estamos trabalhando muito e certamente vamos avançar com essa parceria. Ver essa quantidade de gonçalenses empregados me traz felicidade pois cada um aqui tem uma família para sustentar", destacou Nelson.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcio Picanço, disse que São Gonçalo tem um ambiente favorável para o empresário. "Hoje, chegar ao primeiro ano do governo e ver a inauguração de uma loja como essa, que certamente mudará a dinâmica desse bairro, e a projeção de mais cinco lojas para a cidade, sendo mais uma ainda esse ano, é algo que me enche de orgulho. O gonçalense merece ter oportunidade de emprego na sua terra e vamos seguir trabalhando para abrir quantos postos forem necessários", disse Picanço.