Papai Noel encantou os alunos da Escola Municipal Albertina Campos, no Mutuá. - Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Papai Noel encantou os alunos da Escola Municipal Albertina Campos, no Mutuá.Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Publicado 22/12/2021 16:36

A chegada do Papai Noel encantou os alunos da Escola Municipal Albertina Campos, no Mutuá. O aluno Levy, de 5 anos, da Escola Municipal Albertina Campos, deu mais sorte e ganhou até o presente que pediu na cartinha que escreveu para o bom velhinho. Esse foi o clima do I Natal Solidário na escola, que aconteceu na última terça-feira (21).

O evento contou com distribuição de presentes para todas as crianças matriculadas, da Educação Infantil ao quinto ano, nos turnos manhã e tarde. A mãe de Levy, Elaine Petra, disse que ele estava ansioso para o momento. Ele pediu uma amoeba e uma bola de presente de Natal e a escola realizou o pedido. Ela conta que eventos como este fazem com que as crianças tenham mais esperança no futuro.



“Ele está muito feliz com a chegada do Papai Noel, ficou todo ansioso. Eu acho que traz uma alegria em meio a essa pandemia, as crianças estavam muito tristes dentro de casa e esse evento trouxe uma felicidade a mais para elas”, disse Elaine Petra.



De acordo com a diretora da escola, Maria Christina de Arsolino, foi um desafio conseguir os 377 presentes para todas as crianças da escola, mas, com o apoio de funcionários e amigos, foi possível realizar o evento. Ela revelou que 80% das crianças conseguiram ganhar o presente que pediram na cartinha que fizeram para o Papai Noel.



“É o nosso primeiro Natal Solidário, foi uma luta muito grande e um desafio, porque fomos buscando parceiros para tornar esse sonho real. Os primeiros parceiros que conseguimos foram os próprios funcionários da escola, que foram buscando, dentre os seus amigos, essa parceria e conseguimos brinquedos para todas as crianças da escola”, afirmou Arsolino.