Segundo a Prefeitura, os responsáveis pelos alunos da rede podem retirar dois kits por alunos. - Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Segundo a Prefeitura, os responsáveis pelos alunos da rede podem retirar dois kits por alunos.Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Publicado 21/12/2021 18:40

A Prefeitura da cidade de São Gonçalo recomeça, a partir desta quarta-feira (22), a distribuição do Kit Alimentação Escolar, beneficiando os 50 mil alunos das 141 escolas municipais e creches conveniadas. Os responsáveis pelos alunos da rede podem retirar dois kits por alunos, referentes aos meses de novembro e dezembro, nos 15 polos de distribuição, com dia e local marcado, conforme cronograma abaixo, de 22 a 29 de dezembro, de 8h às 17h.



O Kit Alimentação foi criado com a finalidade de complementar a alimentação de todos os alunos da rede municipal de ensino no período de pandemia, conforme orientação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).



Cada unidade de ensino irá informar aos responsáveis, por meio de grupos, redes sociais e informes nas agendas dos alunos, o cronograma com os dias e locais de entrega. Para evitar aglomeração, recomenda-se que os responsáveis não levem acompanhantes para a retirada.



Segundo a Educação, para receber o Kit, o responsável deverá ir ao polo correspondente a sua escola, no dia e horário indicados no cronograma, munido de um documento de identificação com foto (carteira de identidade, habilitação, ou carteira de trabalho) e uma cópia. Caso o recebimento do Kit seja feito por outro representante, ele deverá levar a cópia dos documentos de identificação, tanto dele quanto do responsável legal, e a cópia do documento de identificação do aluno (certidão de nascimento ou carteira de identidade), além de assinar um Termo de Recebimento por Autorização disponibilizado por cada polo.



O cronograma de distribuição é o seguinte: No Polo 1 será na Secretaria Municipal de Educação, no e ndereço: Travessa Uricina Vargas, 36 – Mutondo – São Gonçalo – RJ, entre 8h às 17h. As e scolas que receberão os Kits no Polo 1 serão: Na quarta-feira ( 22), na Escola Municipal Raul Veiga e Escola Municipal Leonor Correia. Na segunda-feira ( 27): Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra, Escola Municipal Padre Cipriano Douma e Escola Municipal Marlucy Salles de Almeida. Na terça-feira (28) será na Associação Evangelica Edificando Vidas, Instituição Social de Amor e Amparo a Criança – ISAAC, Associação Assistencial Macadeski, Instituto Social Sonia Gouveia e Creche Canto Feliz.



No polo 2 será na Escola Municipal Ernani Faria, no e ndereço: Rua Oliveira Botelho, S/N – Neves – São Gonçalo – RJ, entre 8h às 17h. As e scolas que receberão os Kits são: Nesta quarta (22): Escola Estadual Municipalizada Carlos Maia, Escola Municipal Joaquim Lavoura, Escola Municipal Lucio Thomé Feteira e CIEP 250 Municipalizado Roseando Rica Marcos.



Na segunda-feira (27): Escola Municipal Ernani Faria, Escola Municipal Zulmira Mathias Netto Ribeiro, Escola Municipal Elpidio dos Santos, Escola Municipal Jovita Maria de Jesus, Escola Municipal Maria Dias, Escola Municipal Dr Armando Leão Ferreira. Já na terça (28), Umei Pastor Benedito Panisset, Obra Social Bem Comum, Instituto das Irmãs Mis. Nsa. Sra. Fátima – Ecola Lions e Obra Social Tia Madá 2.



No polo 3, no Colégio Municipal Presidente Castello Branco, no e ndereço: Rua Carlos Gianelli, S/N– São Gonçalo – RJ, entre 8h às 17h, as E scolas que receberão os Kits são: Na segunda (27) : Escola Municipal Florisbella Maria Nunes Haase, Colégio Municipal Presidente Castello Branco, Escola Municipal Mentor Couto, Escola Municipal Valeria de Matos Fontes, Escola Municipal Albertina Campos.