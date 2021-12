Segundo o secretário de Saúde e Defesa Civil, Gleison Rocha, São Gonçalo avança com a vacinação contra o coronavírus. - Divulgação PMSG

Publicado 23/12/2021 18:33 | Atualizado 23/12/2021 18:37

Depois de avançar no enfrentamento ao coronavírus com a vacinação da população e fazer campanhas sobre a importância da aplicação do imunizantes, os números da Prefeitura de São Gonçalo comprovam que houve quedas de todos os indicativos de óbitos, casos confirmados e internações de enfermaria e de unidade de terapia intensiva (UTI). Segundo o Executivo, essa é a realidade desde o mês de abril deste ano, quando a segunda dose das vacinas começou a ser aplicada.

Conforme os dados do poder público, os números são bem esclarecedores. "As internações, por exemplo, somaram 299 em abril nas enfermarias e em novembro foram 13, uma queda de 95,65%. Na UTI, foram 112 casos contra 12 de novembro, uma queda de 89,28%. Em relação aos óbitos, a queda foi de 97% de abril para novembro. Foram 501 registros em abril e 14 em novembro. Os casos confirmados foram 8.267 em abril contra 501 em novembro, uma queda de 93,93%", afirmou a Prefeitura no texto.

A comparação do mês de novembro com outubro deste ano é tão significativa que o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, Gleison Rocha comemorou. " Nos CTIs, a queda foi de 73,33%. As internações caíram de 45 em outubro para 12 em novembro. Os óbitos caíram de 65 para 14, menos 78,46%. E o número de casos confirmados caiu de 1.020 para 501, queda de 50,88%. Em relação às internações de enfermaria, os números foram mantidos. Foram 12 em outubro e 13 em novembro", disse o secretário.

Segundo ele, o trabalho não para. “Vamos avançar com a vacinação contra o coronavírus. Mas, ainda faltam muitas pessoas. Não basta tomar a primeira dose. A segunda dose e o reforço são muito importantes para garantir a imunização. O Ministério da Saúde já diminuiu o tempo de intervalo para quatro meses para o reforço. Logo, os gonçalenses têm que ficar atentos às datas para o retorno. O gonçalense precisa saber que quanto mais pessoas estiverem vacinadas e imunizadas, menos chances teremos de contaminação”, completou Rocha.