Para celebrar o Natal um Shopping de São Gonçalo teve uma ideia muito legal e realizou a segunda etapa do projeto ''Leitura para Todos'', que tem como principal objetivo estimular o hábito da leitura entre as crianças. Só no mês de dezembro, o empreendimento doou 1.042 exemplares do livro ''Fura-Bolo'', da autora Tatiana Kaus, para instituições da região que realizam trabalhos com crianças em situação de vulnerabilidade social, entre elas a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), a ONG Por Gentileza, a Creche Raiz de Davi, o Espaço Unidas pela Vida e o TEAcolher.

De acordo com as informações, em parceria com a Apae, o shopping realizou, ainda, um evento especial com contação de histórias, distribuição de livros e a presença do Papai Noel, que entregou brindes aos pequenos atendidos pela instituição.

Segundo a coordenadora de Marketing do São Gonçalo Shopping, Danielle Coutinho, na primeira fase do projeto, realizada em outubro deste ano, foram doados 760 exemplares do livro 'Fubá', da autora Tatiana Kauss, para instituições sociais localizadas no entorno do São Gonçalo Shopping. "Além disso, o empreendimento realizou eventos de contação de histórias e visita das crianças ao picadeiro do Circo Robatiny para uma tarde de atividades lúdicas e brincadeiras", ressaltou a coordenadora.

Ela disse que o projeto “Leitura Para Todos'' vai além da doação dos livros. "Ele também tem como objetivo promover iniciativas que despertem entre os pequenos o interesse pelo universo da leitura. As ações de contações de histórias são oportunidades para reforçarmos nosso compromisso social com as comunidades da região e criarmos um ambiente propício ao desenvolvimento da criatividade, da curiosidade e do encantamento pelas histórias e pelos livros”, diz Coutinho.