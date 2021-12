Os funcionários também ganharam panetones e chocolates. - Divulgação/ Foto: Alex Alves

Publicado 27/12/2021 14:50 | Atualizado 27/12/2021 18:44

Oito meses após sofrer um grave acidente, o casal Letícia Leven e Guilherme Barros voltou ao Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na tarde deste sábado, dia de Natal. Letícia e Guilherme sofreram um acidente de moto em abril deste ano na BR-101, altura do Km 282 Norte, na Via Duques e após a queda, eles foram atropelados por uma picape, que o motorista fugiu sem prestar assistência.

Socorridos pelo Corpo de Bombeiros, eles foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde foram estabilizados e passaram por cirurgia. Letícia perdeu parte da perna esquerda e ouviu dos funcionários um pouco dos detalhes daquele fatídico dia.

"Lembro da chegada deles no Centro de Trauma. Entraram muito graves. A equipe agiu rápido no socorro. Ficamos felizes em revê-los", garantiu a auxiliar administrativa Hannah Louzada, que estava no plantão do dia 17 de abril.