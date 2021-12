O calendário é para o ano letivo de 2022, relativo à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental e EJA. - Divulgação PMSG

Publicado 27/12/2021 14:02

A Prefeitura de São Gonçalo, por intermédio da Secretaria de Educação, divulgou, no Diário Oficial, o calendário para o ano letivo de 2022, relativo à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos das unidades escolares do município. Na publicação ficou determinado que caberá à direção da unidade escolar e a equipe pedagógica zelar pelo cumprimento das datas e atividades estabelecidas no Calendário Escolar, assegurando o mínimo dos 200 dias letivos e carga horária de 800 horas de efetivo trabalho escolar.

O documento salienta que a direção da unidade escolar e a equipe pedagógica deverão garantir espaço e tempo para o planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades pedagógicas e que os dias previstos para o Conselho de Classe deverão ser realizados utilizando até 50% (cinquenta por cento) do horário de cada turno.

O calendário do ano letivo de 2022 é o seguinte:

I - Períodos:

a) Férias Escolares: 03 de janeiro a 01 de fevereiro

b) Planejamento pedagógico: 2 a 4 de fevereiro.

c) Início do Ano Letivo 2022: 7 de fevereiro.

d) Recesso Escolar: 11 a 22 de julho.

e) Divulgação de resultados do Ensino Fundamental regular: 20 de dezembro.

f) Divulgação de resultados da Educação de Jovens e Adultos: 1º semestre - 8 de julho e 2º semestre - 20 de dezembro.

g) Término do Ano Letivo 2022: 20 de dezembro.

II - Feriados:

a) Feriado Nacional e Recesso de Carnaval - 28 de fevereiro a 4 de março.

b) Feriado Nacional: Sexta-Feira da Paixão - 15 de abril.

c) Feriado Nacional: Tiradentes - 21 de abril.

d) Feriado Nacional: Corpus Christi - 16 de junho.

e) Feriado Nacional: Independência do Brasil - 07 de setembro.

f) Feriado Municipal: Aniversário do Município - 22 de setembro.

g) Dia do Funcionário Público - 28 de outubro.

h) Feriado Nacional: Finados - 02 de novembro.

i) Feriado Nacional: Proclamação da República – 15 de novembro.