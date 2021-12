Cursos de Capacitação do GPAm estão previstos para acontecer na APA Estâncias de Pendotiba. - Divulção/ Foto: Sema

Cursos de Capacitação do GPAm estão previstos para acontecer na APA Estâncias de Pendotiba.Divulção/ Foto: Sema

Publicado 27/12/2021 14:30 | Atualizado 27/12/2021 14:33

Depois de um 2021 produtivo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade de São Gonçalo também espera que o 2022 seja de mais avanço em relação às ações de preservação ambiental no município e projeta mais avanços no próximo ano na cidade, que tem em seu território quatro grandes Áreas de Preservação Ambiental (APAs). "Trabalhamos para garantir a sobrevivência e desenvolvimento desses fragmentos de Mata Atlântica", realçou a Secretaria na nota.



Programa Florestas do Amanhã

Segundo o Meio Ambiente de São Gonçalo, entre as ações de maior destaque na preservação das APAs está o Florestas do Amanhã, realizado em parceria com o Ministério Público Estadual e a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS). "A ação cumpre o Acordo de Paris, que prevê a redução da emissão de gases causadores do aquecimento global, justamente com o plantio e a recuperação da Mata Atlântica", informou o órgão.

De acordo com o poder público, os plantios são executados na Fazenda Colubandê, APA do Engenho Pequeno, APA das Estâncias de Pendotiba e APA do Alto do Gaia, perfazendo um total de quase um milhão de metros quadrados de plantio de árvores nativas de Mata Atlântica que serão acompanhadas por quatro anos. Em 2022, a Secretaria de Meio Ambiente quer expandir as áreas de atuação desse programa.



Conforme as informações, para iniciar o ano bem a pasta pensa na consolidação da Feira dos Artesãos na APA Estâncias de Pendotiba, realizada todo segundo sábado de cada mês e que recebe 40 expositores para a feira de artesanato. "A iniciativa surgiu da união de mulheres artesãs em ajuda mútua durante o período mais crítico da pandemia de covid-19, quando as empreendedoras foram atingidas por dificuldades financeiras. A feira vem atraindo cada vez mais consumidores, com produtos feitos com muito carinho por artesãos e produtores artesanais, como, queijos, manteigas, cosméticos, utilidades para o lar e os mais diversos gêneros alimentícios. O local tem se consolidado como ponto de lazer para toda a família", ressaltou a Prefeitura no texto.



Plano de Manejo Integrado e Conselho Gestor das Áreas de Proteção Ambiental