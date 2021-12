A PM foi acionada, conseguiu conter os agressores do líder classista e um registro de ocorrência foi feito na 76ª Delegacia de Polícia. - Divulgação redes sociais

Publicado 28/12/2021 16:08 | Atualizado 28/12/2021 16:15

Um grupo de pessoas tentou invadir, usando a força, as sedes do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), no Centro de Niterói e em Alcântara, São Gonçalo, na manhã desta terça-feira (28). Os próprios sindicalistas impediram que as pessoas entrassem. Os manifestantes, depois de baterem em um diretor, ameaçaram o presidente da entidade, Rubens dos Santos Oliveira. A Polícia Militar foi acionada, conseguiu conter os agressores do líder classista e um registro de ocorrência foi feito na 76ª Delegacia de Polícia.

O Sintronac afirmou que não é a primeira vez que esse grupo, que se autointitula como “oposição” à diretoria do Sintronac, tenta invadir as sedes da entidade. "Fato análogo ocorreu no dia 8 de dezembro, quando a Polícia Militar também foi acionada e impediu desdobramentos com consequências mais graves. Ao mesmo tempo, não é a primeira vez que o presidente do sindicato é alvo de ameaças – inclusive contra sua vida – e tentativas de intimidação", afirmou a entidade no texto.

À reportagem, Rubens dos Santos Oliveira, lamentou existir claramente o planejamento, a organização e a execução de atos violentos contra diretores de um sindicato de trabalhadores. "Esses atos são implementados por um pequeno grupo, com apoio de elementos alheios à classe rodoviária, em uma mistura de política partidária com política sindical. Eles ocorrem no momento em que o Sintronac conduz negociações importantes para assegurar os direitos dos trabalhadores junto a empresas e governos; e essas ações violentas ocorrem no horário em que muitos idosos aposentados recorrem ao sindicato para atendimento no Departamento Médico", lamentou Rubens.

De acordo com o líder sindical, a coisa parece pessoal. "Esse mesmo grupo agressor, quando o Sintronac convocou eleições para sua diretoria, que deveriam ter sido realizadas em julho do ano passado, sentindo que não formaria maioria junto aos trabalhadores, recorreu aos tribunais para adiar o pleito. Hoje, o processo está paralisado na Justiça do Trabalho, graças à ação movida por essas próprias pessoas. A partir desse fato, esse grupo tentou invadir assembleias da categoria, atirando, inclusive, artefatos explosivos durante os eventos; bloquear a circulação de ônibus, “fechando” garagens de empresas em Niterói e São Gonçalo, sem a legitimação desses atos por assembleias de trabalhadores; e, agora, diante da total falta de representatividade de seus membros para com os rodoviários,usam a violência direta contra integrantes da diretoria do Sintronac", ressaltou o presidente.

Na nota oficial de repúdio o Sindicato salientou que, na ação proposta pelos invasores, a Justiça determinou a suspensão das eleições até que ocorra o trânsito em julgado da ação, ou seja, que não caiba mais recursos. "Entretanto, os invasores estão violando decisão judicial em ação que eles próprios são autores.

É, portanto, estarrecedor que uma diretoria eleita democraticamente para cumprir um mandato em uma entidade protegida pela Constituição Federal esteja na mira de um grupo, cujos interesses claramente vão além da simples causa trabalhista", pontuou o presidente do sindicato.