A Avenida Jornalista Roberto Marinho, no bairro do Colubandê, atende ao fluxo de veículos de vários bairros.Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 28/12/2021 17:37 | Atualizado 28/12/2021 17:38

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, realizou um trabalho de redimensionamento das caixas coletoras já existentes, além de criar outras, para pôr fim ao problema de enchentes na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no bairro do Colubandê, na Zona Sul, de São Gonçalo.

Os trabalhos foram iniciados após uma vistoria técnica ao local, que sofre há anos com uma ineficiência da captação da drenagem. “Todos que moram e trabalham aqui na região sabem desse problema. Estamos trabalhando para aumentar a captação de água, beneficiando diretamente moradores e comerciantes nos períodos de chuva”, disse o prefeito Capitão Nelson, que acompanhou o andamento das obras.

“Realizamos uma visita técnica para entender a melhor forma de solucionar esse problema. Além de redimensionar as caixas coletoras já existentes, vamos criar outras, ampliando consideravelmente a captação da drenagem nesta região”, disse o secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza.