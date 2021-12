A Semel implementou 47 novas unidades para ofertar diferentes modalidades esportivas. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 30/12/2021 16:26

A Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) da cidade de São Gonçalo, disse que desde o início da gestão trabalha e não vai parar para ampliar o acesso às atividades esportivas no município. De acordo com as informações, os projetos da pasta atendem a mais de 1.500 pessoas, entre elas mais de 300 crianças e jovens através do Programa Inclusão Desportiva. "Ao longo dos meses, a Semel implementou 47 novas unidades para ofertar diferentes modalidades esportivas. Anteriormente, apenas cinco unidades funcionavam", destacou o órgão no texto.

Segundo o poder público, das 52 unidades disponíveis para a população, 21 promovem a inclusão social de crianças e jovens, sendo uma delas específica para atender pessoas com deficiências. "As unidades estão presentes em 26 bairros do município, atendendo a moradores de 72 bairros e sub-bairros. Entre as atividades oferecidas estão atletismo, basquetebol, capoeira, futebol, futsal, jiu-jítsu, judô, kickboxing, muay thai, taekwondo e voleibol", informou a Secretaria de Esportes por meio de nota.

A secretária da pasta, Simone de Carvalho Monteiro, disse que para 2022, a secretaria visa elaborar a Conferência Municipal de Esporte e Lazer, com o objetivo de discutir e consolidar a Política Municipal do Esporte e Lazer.

"Nós também pretendemos implantar o programa "Caravana do Lazer", cuja proposta é realizar atividades recreativas, esportivas e culturais em diferentes pontos da cidade. Nosso propósito é atender as pessoas de todas as faixas etárias, de ambos os sexos, portadores ou não deficiências", garantiu a secretária.

Ela ressaltou também que será ampliado o calendário de eventos esportivos no município, além do apoio a eventos desportivos de diferentes modalidades, como ciclismo, futebol de botão e a realização de maratonas.

"Logo no primeiro semestre do ano, a secretaria pretende estabelecer um orçamento destinado a oferecer um auxílio para os atletas do município que participam de competições, sejam elas no âmbito estadual, nacional e internacional", revelou Simone.

Aos interessados, após retomar um dos mais tradicionais torneios de handebol do município, a Secretaria de Esporte e Lazer planeja implantar o "Projeto de Alto de Rendimento de Handebol", através de um convênio com a Secretaria Nacional de Alto Rendimento. A parceria vai viabilizar um novo núcleo de handebol feminino no Clube Esportivo Mauá, ainda no primeiro semestre de 2022.

"Em setembro, promovemos o 4º Torneio de Handebol Master, que reuniu equipes de ex-alunos que participaram dos jogos escolares nas décadas de 80 e 70 na cidade e foi um sucesso. Conseguimos unir atletas de renome e resgatar o DNA do handebol que São Gonçalo tem como tradição. E é isso que queremos, voltar com o renome que a cidade sempre teve nas principais competições do país. Com isso, vamos investir nas categorias de base masculino e feminino", adiantou Simone.