Autoridades marcaram presença durante a inauguração do Assaí Atacadista, em Tribobó, a segunda aberta na cidade em apenas uma semana. - Divulgação PMSG

Publicado 30/12/2021 17:04 | Atualizado 30/12/2021 17:09

A Prefeitura de São Gonçalo começou a colher os frutos de uma gestão focada em atrair novos negócios. Fechando o ano de 2021 o município recebeu mais uma unidade do Assaí Atacadista, em Tribobó, a segunda aberta na cidade em apenas uma semana, gerando cerca de mil empregos diretos e indiretos. Segundo o Executivo, o número se soma aos mais de cinco mil postos de trabalhos formais criados em São Gonçalo entre janeiro e novembro deste ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Na inauguração do atacadista, o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, foi representado pelo secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, que estava acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcio Picanço, do chefe de Gabinete, Eugênio Abreu, e do deputado federal Altineu Côrtes.

"São Gonçalo é um ambiente favorável para investimentos e, com estratégias, vamos retomar a economia. O Assaí acreditou nessa proposta e já abriu duas lojas na cidade, gerando mais de mil empregos para os gonçalenses. Queremos tirar o rótulo de cidade-dormitório de São Gonçalo e, para isso, precisamos atrair empresas e gerar emprego no município", destacou Ruas.

Segundo o presidente do Assaí, Belmiro Gomes, São Gonçalo é um dos municípios que recebe mais investimento. "Este ano, por meio dessas duas inaugurações: a do bairro de Porto Velho e a de Tribobó, estamos muito felizes com este momento e por solidificar a nossa presença na cidade em um momento tão desafiador ao país, quando as pessoas buscam mais economia em suas compras. Para se ter uma ideia da representatividade do nosso plano de investimento, serão mais de R$ 360 milhões e vamos ficar com cinco unidades na região, o que significa que estamos investindo uma média de R$ 300 para cada habitante", disse Belmiro.

Empregos - Segundo a Prefeitura, os dados do Caged mostram o reaquecimento da economia em São Gonçalo, depois de um cenário de alto desemprego provocado pela pandemia da covid-19, agravado pela falta de estratégias para desenvolver os setores econômicos. "São Gonçalo fechou o ano de 2020 no vermelho, com o saldo negativo de mais de 3,7 mil postos de trabalho fechados. Apenas no primeiro ano de gestão do prefeito Capitão Nelson, o município já acumula o saldo positivo de mais de 5 mil novas vagas formais criadas entre janeiro e novembro de 2021, reflexo do trabalho integrado para atrair novos negócios, gerar emprego e renda à população", afirmou o Executivo no texto.