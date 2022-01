As equipes passaram a manhã desta segunda-feira fresando e dando um banho de asfalto nas ruas do bairro Trindade. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

As equipes passaram a manhã desta segunda-feira fresando e dando um banho de asfalto nas ruas do bairro Trindade.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 24/01/2022 18:22

As ruas no entorno da Praça Leonor Corrêa, no bairro Trindade, foram contempladas pelo programa 'Asfalta São Gonçalo', uma parceria da Prefeitura com o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ). Segundo o Executivo, na manhã desta segunda-feira (24), as equipes trabalharam fresando e dando um banho de asfalto no local.

"Através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e uma parceria com Governo do Estado, 12 vias da cidade já foram beneficiadas, o equivalente a 25 quilômetros. No projeto, ao todo, 54 ruas de São Gonçalo receberão um novo asfalto", afirmou o Executivo no texto.



De acordo com as informações, as Avenidas Domingos Damasceno Duarte e parte da Avenida Doutor Humberto Soeiro de Carvalho (antiga Avenida São Paulo) e a Rua Doutor Alfredo Backer já receberam o asfalto.



Conforme o projeto, o DER-RJ fornece insumos para a produção do asfalto na usina da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que executa as obras.



"Os trabalhos tiveram início em abril, pela Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco (antiga Avenida Edson), no bairro Santa Catarina. Após passar por diversos bairros como Rocha, Centro, Boa Vista, Porto da Pedra, Gradim e Paiva, as frentes de obra se concentram na Trindade", afirmou a Prefeitura no comunicado.