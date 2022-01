Os músicos gonçalenses vão representar o município no 33º Festival de Música de Bruges, na Bélgica. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Os músicos gonçalenses vão representar o município no 33º Festival de Música de Bruges, na Bélgica.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 24/01/2022 18:33 | Atualizado 24/01/2022 18:42

O Teatro Municipal de São Gonçalo recebe os jovens artistas da Associação dos Músicos Brasil Escócia para uma apresentação para lá de especial. Isso porque os músicos vão representar o município de São Gonçalo no 33º Festival de Música de Bruges, na Bélgica, no mês de julho. E, para isso, vão realizar a apresentação do espetáculo “Brasil-Escócia in Concert”, nesta quarta-feira (26), às 19h, para ajudar no custeio das passagens aéreas. Todo o valor arrecadado na bilheteria será destinado aos músicos.

“A apresentação no Teatro Municipal é o início da concretização de um sonho. Estamos muito felizes em poder levar o nome de São Gonçalo para um festival tão importante do universo musical. Esperamos todos para a apresentação que preparamos com tanto carinho”, disse o maestro Johnny Mesquita.

A apresentação do festival faz parte das comemorações do Jubileu de Platina, que vai celebrar os 70 anos da Rainha Elizabeth II à frente do trono do Reino Unido.

A Associação dos Músicos Brasil Escócia surgiu em 2004 e desde então vem conquistando o coração dos gonçalenses com apresentações das gaitas de fole. A Associação conta, ainda, com o Projeto Future, que atende aproximadamente 140 crianças em sua sede, além de outras 500 pessoas de programas realizados dentro do município de São Gonçalo.

Os ingressos para a apresentação custam R$ 50 e podem ser adquiridos nas lojas Zíper Jeans, nas unidades de Alcântara e Centro, e na Igreja Deus Tem Mais, no bairro São Miguel.

A Secretaria de Turismo e Cultura vai realizar uma ação de distribuição gratuita de 34 pares de ingressos para o espetáculo, nesta terça-feira, às 17h, no Instagram da pasta (@turismoculturasg).