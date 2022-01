Cerca de 15 mulheres empreendedoras que se formaram na última turma do Lidera Mulher. - Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Publicado 24/01/2022 19:00

Cerca de 15 mulheres empreendedoras que se formaram na última turma do Lidera Mulher (projeto da Subsecretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com o Sebrae), se reuniram, nesta segunda-feira (24), para receber orientações sobre a exposição de seus produtos e divulgação de seus trabalhos no Espaço Lidera Mulher, que fica no 3º piso do Shopping Partage São Gonçalo.

"Estamos dando continuidade à proposta da capacitação, que é colocar essas mulheres de fato no mercado de trabalho. Durante seis meses elas receberam os ensinamentos técnicos que englobam temas como gestão de negócios, formalização dos mesmos, registro de marca, comportamento empreendedor, entre outras questões. Agora, através da parceria da com o Shopping Partage São Gonçalo, que nos cedeu uma loja para exposição dos produtos, essas empreendedoras terão a oportunidade de divulgarem seus produtos”, explicou a subsecretária Ana Cristina da Silva.

O Espaço Lidera Mulher funciona de terça a domingo, das 13h e 20h, e, atualmente, conta com produtos produzidos por 33 mulheres que já se formaram no projeto. Além de ser um local para exposição, são realizadas rodas de conversas com temáticas que fazem parte do cotidiano das mulheres que procuram o projeto em busca de sua autonomia financeira.

“Já trabalho com artesanato há um tempo e essa capacitação contribuiu muito para minha profissionalização. Além de todo o conhecimento adquirido, ter esse espaço para exposição é de suma importância para nosso crescimento profissional”, disse Mônica Teles, de 51 anos, que produz acessórios infantis.

Na última semana, uma nova turma foi iniciada na capacitação do Projeto Lidera Mulher. As participantes terão acesso a oficinas laborais gratuitas sobre empreendedorismo, formalização de comércio e gestão financeira.