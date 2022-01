Essa é a nona casa implementada no município, que também conta com outras unidades no Pita, Centro, Amendoeira e Engenho Pequeno. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

A Prefeitura de São Gonçalo inaugurou mais uma Residência Terapêutica (RT) no bairro Boa Vista, nesta terça-feira (25). A unidade recebeu oito novos moradores, que antes viviam na Clínica Nossa Senhora das Vitórias, que serão acompanhados diariamente por uma equipe médica. Essa é a nona casa implementada no município, que também conta com outras unidades no Pita, Centro, Amendoeira e Engenho Pequeno.

“O intuito das residências terapêuticas é inserir essas pessoas na comunidade, para que elas possam ter uma vida social comum, acompanhadas ou não por cuidadores, dependendo do quadro clínico. As RTs vieram para substituir as unidades hospitalares, manicômios psiquiátricos que existiam há anos. Nessas residências conseguimos oferecer um tratamento mais individualizado e humanizado. Conseguimos perceber a evolução no tratamento desses moradores de RTs. Além disso, promovemos a autonomia dessas pessoas”, destacou o coordenador da Saúde Mental da Secretaria de Saúde, Edmilson Pereira.

O serviço residencial terapêutico é uma das medidas de desinstitucionalização propostas pela Reforma Psiquiátrica Brasileira e se apresenta como um dos eixos da Rede de Atenção Psicossocial.

As RTs contam com a supervisão de cuidadores durante 24 horas para que os moradores possam ir à rua fazer compras, ir ao médico, ao banco e ao shopping, por exemplo. Além disso, uma equipe formada por técnicos de enfermagem, acompanhantes terapêuticas, coordenadores e nutricionistas também realizam diariamente o acompanhamento técnico desses moradores. Cada residência abriga até dez moradores que recebem atendimento individualizado e são cuidados para a reconstrução das identidades sociais, autonomia e dignidade