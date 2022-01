Nos dois primeiros dias desta semana, a positividade estava em 28,75%. - Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Publicado 25/01/2022 19:45

A testagem de coronavírus realizada em 11 pontos pela Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo começa a mostrar a realidade da doença e a positividade dos testes começou a cair em relação às duas semanas anteriores, quando os testes eram reagentes em mais de 40%, segundo a Prefeitura. Só para se ter uma ideia, nos dois primeiros dias desta semana, a positividade está em 28,75%.

"Não é necessária a marcação para fazer os testes, mas os locais distribuem senhas para que o expediente seja encerrado até 17h. A recomendação é que só vá aos pontos de testagem aqueles que estão com sintomas do coronavírus. As pessoas com sintomas mais graves devem procurar as unidades de pronto atendimento", afirmou a Saúde no texto.

A pasta ressaltou que o Centro de Triagem (CT) não realiza mais os exames, que estão sendo feitos na tenda montada na Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto. "Só vão para o CT, aqueles que testam positivo na tenda e precisam passar por avaliação médica", informou a Saúde gonçalense no texto.

Conforme as informações, os locais de testagem atendem por ordem de chegada, alguns com distribuição de senhas e outros com distribuição de senhas uma hora antes do encerramento para quem já estiver na fila. Mas, dependendo do número de pessoas à espera de atendimento, a distribuição de senhas poderá ser antecipada para que o atendimento seja encerrado até 17h.

É muito importante que toda a população mantenha as medidas restritivas e cuidados pessoais, como o distanciamento, uso de máscaras e higienização das mãos. Também é muito importante que os gonçalenses evitem aglomerações, usem álcool em gel e, nos locais de testagem – inclusive nas filas – mantenham a distância mínima de um metro, além de só sair de casa nos casos de necessidade.

No dia 23, foram feitos 1.768 exames. Destes, 558 positivaram, 31,56%. No dia 24, foram 5.747 com 1.603 positivos, 27,89%. Nos dois dias, foram 7.515 testes, dos quais 2.161 positivos.

Locais dos exames nesta quarta-feira (26):

Tenda na Praça do Zé Garoto, diariamente, das 8h às 17h;

Ginásio da Universo, Trindade, de segunda a sábado, das 8h às 17h;

Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h;

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo: de segunda a sexta, das 8h às 17h, exclusivamente para gestantes;

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa: de terça a sexta, das 8h às 16h, com distribuição de senhas;

Polo Sanitário Dr. Augusto Sena, Rio do Ouro: terças, quartas e sextas, das 13h às 16h, com distribuição de senhas;

Clínica da Criança (0 a 12 anos), segunda a sexta, das 8h às 17h, com distribuição de senhas;

O Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, Lagoinha, diariamente, das 8h às 17h, só para pessoas sintomáticas e com distribuição de 500 senhas;

PAM Coelho: segunda a sexta, das 8h às 17h;

PAM Alcântara: segunda a sexta, das 8h às 17h;

Umpa de Nova Cidade, segunda a sexta, das 8h às 17h.