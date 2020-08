Homem é preso acusado de violência doméstica em São João de Meriti

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de São João de Meriti (DEAM SJM) prenderam um homem acusado pelos crimes de ameaça e injúria seguindo a Neste sábado (08), Agentes dade São João de Meriti (DEAM SJM)um homem acusado pelos crimes dee injúria seguindo a lei Maria da Penha . Ele foi detido na Avenida Gerânios, Bairro Jardim Nova Califórnia, e não apresentou resistência durante a prisão.

De acordo com a delegada da DEAM SJM, Ana Carla Moura Nepomuceno, o acusado ameaçou matar a vítima e a xingou após a mesma ingressar com uma ação de pensão alimentícia para os filhos do casal. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo Cartório do Juizado da Violência Doméstica da Comarca da região.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.

14 anos da Lei Maria da Penha

A Prefeitura de São João de Meriti, se reuniu com a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São João de Meriti (DEAM/SJM) em alusão aos 14 anos da Lei Maria da Penha . Dentre os assuntos debatidos, o serviço do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), responsável pelo atendimento psicossocial e jurídico da mulher em situação de violência, foi destaque.

A delegada Ana Carla contou que apenas este ano, cerca de mil registros de crimes relacionados à violência contra à mulher já foram realizados na unidade. Ela enfatizou a importância da parceria entre a DEAM e a prefeitura para as mulheres meritienses.