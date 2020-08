operação, após denúncia do deputado estadual Giovani Ratinho, para cumprimentos de mandados de busca e apreensão na Prefeitura de São João de Meriti. Na ação, Oswalmir Pacheco da Rocha, secretário de Fazenda e Planejamento, foi preso em flagrante pois uma arma em situação irregular foi encontrada em seu gabinete. O armamento foi encaminhado para a delegacia da região. Na manhã desta quarta-feira (12), O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou uma, após denúncia do deputado estadual Giovani Ratinho, para cumprimentos de mandados de busca e apreensão na Prefeitura de. Na ação, Oswalmir Pacheco da Rocha, secretário de Fazenda e Planejamento, foipois uma arma em situação irregular foi encontrada em seu gabinete. O armamento foi encaminhado para a delegacia da região.

O MPRJ está apurando possíveis fraudes de licitações em obras da prefeitura. Um dos motivos seria a empresa Fernandes e Renovato Engenharia Eirelli que venceu 19 licitações para obras municipais, com ganhos de aproximadamente R$ 19 milhões. O Ministério segue procurando novas informações sobre outros contratos firmados entre 2017 e 2019, para verificar irregularidades.

Para auxiliar nas investigações, foram arrecadados documentos na operação como planilhas com etapas e pagamento de cada obra, HDs, open drives e outras mídias utilizadas para armazenar informações que possam colaborar.

Nota da prefeitura

A prefeitura de São João de Meriti afirma que o critério adotado pela administração municipal em todas as licitações é o de menor preço, conforme determinado pela lei nacional. Na lista do MPRJ, constam obras que não foram realizadas porque a União, através dos ministérios, cancelou os convênios, por motivos de interesse e conveniência da administração federal e algumas obras licitadas foram feitas por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal.

A prefeitura alega que a denúncia ao MP partiu de um pré-candidato da oposição à eleição municipal deste ano. A prefeitura está à disposição de todos os órgãos competentes para esclarecer qualquer dúvida.