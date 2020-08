Garis Comunitários de Meriti: funcionários da Mais Verde coletam o lixo a pé em áreas de difícil acesso

limpeza urbana do município de Meriti, projeto Gari Comunitário, onde funcionários são contratados para circular a pé, varrendo as ruas e recolhendo sacolas de lixo para levá-las até onde caminhões menores conseguem chegar. Todos os oito funcionários, que estão em atividade, são moradores da vizinhança, o que otimiza o trabalho por conhecerem bem as áreas. O projeto atende ao Morro do Pau Branco, à região do Dique e à Vila Rosali. A Mais Verde, concessionária dedo município de Meriti, vem conscientizando a população sobre o lixo descartado . Desta vez, apresentam o, onde funcionários são contratados para circular a pé, varrendo as ruas e recolhendo sacolas depara levá-las até onde caminhões menores conseguem chegar. Todos os oito funcionários, que estão em atividade, são moradores da vizinhança, o que otimiza o trabalho por conhecerem bem as áreas. O projeto atende ao Morro do Pau Branco, à região do Dique e à Vila Rosali.

A iniciativa surgiu após solicitações de moradores para que o serviço de coleta de lixo fosse realizado com mais abrangência nessas regiões. Os garis comunitários trabalham de segunda a sábado, de 6h às 14h.

Gari Comunitário há quatro meses, Antônio de Oliveira Paulo diz se sentir feliz com a oportunidade, “Eu circulo com o carrinho de lixo pelo morro, vou pegando as sacolas e colocando em um saco maior, carrego tudo para onde o caminhão passa. Além de ser uma oportunidade importante por causa do emprego, é no lugar onde eu moro, beneficia o meu dia a dia. Eu me sinto bem em ver a minha própria rua limpa”.

CAMINHÕES SATÉLITES

Caminhões Satélites têm mais facilidade de locomoção em vias íngremes e sem asfalto. - Divulgação

Recentemente, a Mais Verde adquiriu “equipamentos satélites”: caminhões menores, com apenas uma caçamba na traseira, que têm mais facilidade de locomoção em vias íngremes e sem asfalto. O supervisor responsável pelas atividades dos garis comunitários, Alessandro Lima, explica que o trabalho nessas áreas vem gerando uma conscientização nos moradores.

“O lixo representa um risco ainda maior em regiões de morros. Se é jogado nas encostas, descartado de forma errada, qualquer chuva resulta em cachoeiras de lixo descendo com a água. Sem contar os perigos com doenças, bichos. Agora, os moradores estão criando um costume de embalar direito, deixar do lado de fora de maneira correta, porque sabem que a coleta vai passar”, afirma.

